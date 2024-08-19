Політика

Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним, – Bloomberg
19 Серпня 2024 16:23
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індія, війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді / Фото: ОПУ

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді приїде в Україну з офіційним візитом. Це буде його перша поїздка під час повномасштабної війни з РФ.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімні джерела, Індія погодилася передавати повідомлення між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. 

З точки зору України, Зеленському важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні, сказала людина, знайома з цим питанням.

Як пише Bloomberg, зустріч із Моді навряд чи принесе якісь важливі заяви, хоча кілька угод, зокрема в галузі сільського господарства та оборони, перебувають у процесі підготовки.

Перед поїздкою в Україну Моді також відвідає Польщу, що стане першим візитом індійського лідера за останні чотири десятиліття.


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