Індія не припинить купувати російську нафту, попри погрози Трампа – ЗМІ

Індія продовжить імпортувати нафту з Росії, попри попередження президента США Дональда Трампа про можливі санкції. Про це повідомили два неназвані джерела в уряді Індії, передає Reuters.

«Це довгострокові контракти. Неможливо просто взяти й зупинити закупівлі за одну ніч», – пояснив один із чиновників.

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У червні Трамп заявив, що країни, які купують російську нафту та зброю, можуть зіткнутися зі 100% митом, якщо Росія не укладе великої мирної угоди з Україною. Минулого тижня він повідомив журналістам, що «чув», нібито Індія припинила закупівлі, однак індійські офіційні особи це заперечують.

Як пише The New York Times, влада Індії не давала жодних вказівок державним нафтопереробним компаніям зменшувати обсяги закупівель у Росії. При цьому Reuters повідомляє, що останнім часом держкомпанії фактично припинили закупівлі, оскільки знижки на російську нафту скоротилися до мінімуму з 2022 року.

Йдеться, зокрема, про такі компанії як Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Mangalore Refinery. Вони не здійснювали нових закупівель російської нафти впродовж останнього тижня.

Проте в МЗС Індії заявили, що країна самостійно формує енергетичну політику, виходячи з умов ринку. «У нас стабільне й перевірене партнерство з Росією. Наші відносини з іншими державами не мають розглядатися крізь призму третьої сторони», – сказав речник МЗС Рандхір Джайсвал.

Росія залишалася головним постачальником нафти до Індії в першому півріччі 2025 року, забезпечуючи близько 35% загального обсягу імпорту. За даними джерел Reuters, Індія імпортувала в середньому 1,75 млн барелів російської нафти на добу – на 1% більше, ніж торік.

Водночас одна з ключових приватних компаній – Nayara Energy – опинилася під санкціями ЄС, оскільки контроль над нею мають російські власники, зокрема “Роснефть”. У липні виконавчий директор Nayara подав у відставку, а його місце зайняв росіянин Сергій Денісов. За даними Reuters, три танкери з продукцією компанії досі не змогли розвантажитися через нові обмеження.

Білий дім поки що не прокоментував ситуацію.