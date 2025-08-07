Індійські НПЗ очікують на рішення уряду щодо російської нафти, — Reuters 

Індійські нафтопереробні компанії чекають на рішення уряду щодо подальших закупівель російської нафти після того, як США оголосили про запровадження додаткових 25% мит на індійські товари.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Індійська влада назвала нові заходи Вашингтона “несправедливими, необґрунтованими та неприйнятними”. Попри це, офіційних вказівок з боку уряду наразі немає, тож приватні компанії не припиняють імпорт.

“Поки немає розпоряджень — ми не зупиняємо закупівлі”, — заявив представник однієї з приватних НПЗ.

Індія, яка є третім за величиною імпортером та споживачем нафти у світі, покриває понад третину своїх потреб за рахунок російської сировини. Хоча державні компанії призупинили її імпорт, Reliance Industries, Nayara Energy та HPCL Mittal Energy продовжують закупівлі.

Президент США Дональд Трамп розкритикував дії Індії, звинувативши її в сприянні фінансуванню війни РФ проти України. Якщо Індія обмежить закупівлі російської нафти, очікується переорієнтація на постачальників з Близького Сходу, Африки та Америки. Зокрема, Саудівська Аравія вже підняла ціни на нафту для азійського ринку, очікуючи підвищення попиту з боку Індії.