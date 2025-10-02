        Економіка

        Ілон Маск став першою людиною в історії з капіталом понад $500 млрд

        Сергій Бордовський
        2 Жовтня 2025 08:35
        Ілон Маск / Фото: EPA
        Ілон Маск / Фото: EPA

        Американський підприємець Ілон Маск, відомий як засновник чи ключовий власник Tesla та SpaceX, став першою людиною в історії, чий чистий капітал сягнув $500,1 мільярда. Такий показник було зафіксовано 1 жовтня у режимі реального часу на Forbes.

        Що спричинило прорив

        • Значну роль у зростанні відіграло різке збільшення вартості акцій Tesla, які підросли на ~14 % за рік.
        • У середу акції Tesla додали 3,3 %, що принесло Маску понад $6 млрд у статках.
        • Крім Tesla, на зростання вплинули оцінки приватних компаній Маска — SpaceX, а також інвестиції в галузі штучного інтелекту та інших технологій.

        Суперечки щодо оцінок

        Деякі інші індекси, наприклад Bloomberg, оцінюють добробут Маска нижче — через відмінні методології оцінювання приватних компаній, дебетів чи дисконтів.


