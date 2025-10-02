Ілон Маск став першою людиною в історії з капіталом понад $500 млрд

Американський підприємець Ілон Маск, відомий як засновник чи ключовий власник Tesla та SpaceX, став першою людиною в історії, чий чистий капітал сягнув $500,1 мільярда. Такий показник було зафіксовано 1 жовтня у режимі реального часу на Forbes.

Що спричинило прорив

Значну роль у зростанні відіграло різке збільшення вартості акцій Tesla, які підросли на ~14 % за рік.

У середу акції Tesla додали 3,3 %, що принесло Маску понад $6 млрд у статках.

Крім Tesla, на зростання вплинули оцінки приватних компаній Маска — SpaceX, а також інвестиції в галузі штучного інтелекту та інших технологій.

Суперечки щодо оцінок

Деякі інші індекси, наприклад Bloomberg, оцінюють добробут Маска нижче — через відмінні методології оцінювання приватних компаній, дебетів чи дисконтів.