Техно

Ілон Маск подав до суду на OpenAI

1 Березня 2024 18:16
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Ілон Маск, ChatGPT
Ілон Маск / Фото: Reuters

Ілон Маск подав до суду на OpenAI – компанію, яка розробила ChtGPT, та її виконавчого директора Сема Альтмана. За його словами, вона відмовилася від своєї початкової місії – розробляти штучний інтелект на благо людства, а не задля прибутку.

Про це повідомляє Reuters.

У позові зазначено, що до Маска звернулися Альтман та співзасновник OpenAI Грег Брокман з пропозицією створити некомерційну компанію з відкритим вихідним кодом. Адвокати американського мільярдера стверджують, що “орієнтація компанії на заробіток грошей порушила цей контракт”. Також вони зауважили, що OpenAI “тримала в секреті” дизайн своєї найдосконалішої моделі штучного інтелекту GPT-4.

Видання нагадує, Ілон Маск став співзасновником OpenAI у 2015 році, але через три роки вийшов з її ради директорів.


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