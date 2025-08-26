        Техно

        Ілон Маск подав до суду на Apple і OpenAI через те, що ChatGPT інтегрували в айфони

        Федір Олексієв
        26 Серпня 2025 15:36
        Американський підприємець Ілон Маск / Фото: REUTERS
        Компанії X і xAI бізнесмена Ілона Маска звернулися до суду в Техасі з позовом проти OpenAI (виробника чат-бота ChatGPT) і Apple, повідомило агентство Bloomberg.

        Юристи Ілона Маска заявили в позові, що ексклюзивна угода між Apple і OpenAI зробила ChatGPT єдиним чат-ботом, інтегрованим в айфони. Це рішення, йдеться в позові, стримує конкуренцію та інновації в галузі штучного інтелекту і шкодить споживачам, позбавляючи їх вибору. Компанії Маска вимагають мільярди доларів як компенсацію.

        Представник OpenAI заявив Bloomberg, що позов “відповідає постійній практиці переслідування з боку Маска”. В Apple позов не коментували.

        Компанія Apple в 2024 році уклала угоду з OpenAI, яка передбачає, що ChatGPT додали в Apple Intelligence — персоналізовану систему штучного інтелекту, вбудовану в iOS 18.

        Як зазначає Bloomberg, Ілон Маск давно ворогує з главою OpenAI Семом Альтманом. Обидва бізнесмени брали участь у створенні OpenAI в 2015 році, але через розбіжності Маск вийшов з ради директорів OpenAI в 2018 році. Тоді Маск послався на можливий конфлікт інтересів.


