Суспільство

Ілон Маск більше не найбагатша людина світу

5 Березня 2024 12:58
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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото: Bloomberg

Вперше за понад дев’ять місяців власник Tesla Ілон Маск втратив титул найбагатшої людини світу, поступившись засновнику Amazon Джеффу Безосу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Маск втратив свою позицію на вершині рейтингу мільярдерів після того, як 5 березня акції Tesla впали на 7,2%. Тим часом Amazon демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

Зараз капітал 52-річного Маска становить 197,7 мільярда доларів, тоді як статок 60-річного Безоса — 200,3 млрд доларів.

Востаннє Безос очолював рейтинг найбагатших людей світу у 2021 році.

Розрив у багатстві між Маском і Безосом скорочується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються в протилежних напрямках. З кінця 2022 року акції Amazon зросли більш ніж удвічі та близькі до рекордного рівня. Тим часом акції Tesla впали приблизно на 50% порівняно з піком 2021 року.

Третю позицію у списку найбагатших наразі посідає 74-річний Бернар Арно, голова найбільшого у світі виробника предметів розкоші LVMH. Його статки оцінюються у 197,5 мільярдів доларів.


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