Війна йде не за планом Кремля: РФ посилила атаки по Україні на тлі втрат темпу на фронті

Масовані удари, яких Росія завдає по Україні, не можуть приховати дедалі помітніші ознаки слабкості Москви у війні, що триває вже чотири роки. Аналітики та західні посадовці вказують на уповільнення російського наступу, великі втрати та зростання внутрішніх проблем у РФ.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

За оцінками аналітиків, просування російських військ на фронті майже зупинилося. Росія посилила примусову мобілізацію на окупованих територіях сходу України через нестачу охочих вступати до армії всередині країни. Водночас зростає невдоволення населення, Європа продовжує надавати Україні нову військову допомогу, а мирні переговори за посередництва США фактично зайшли в глухий кут.

Реклама

Реклама

У сукупності це свідчить про втрату Росією ініціативи. Військовий аналітик із Відня Франц-Штефан Гаді заявив, що нині позиції України є значно сильнішими, ніж рік тому.

Деякі експерти припускають, що посилення російських повітряних атак має на меті покращити позиції Кремля перед можливими переговорами та знову привернути увагу адміністрації президента США Дональда Трампа, яка дедалі більше зосереджується на конфлікті навколо Ірану.

Старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень у Лондоні Джек Вотлінг вважає, що останні успіхи України змінили перебіг війни. За його словами, хоча Росія здатна продовжувати повітряні атаки ще тривалий час, її бойові можливості поступово слабшають. На думку Вотлінга, це породжує дедалі більший оптимізм щодо здатності України змусити Росію погодитися на припинення вогню.

Ситуація суттєво відрізняється від минулого літа, коли російський президент Володимир Путін був настільки впевнений у своїй перемозі, що вирушив до Аляски на зустріч із президентом США Дональдом Трампом для обговорення шляхів завершення війни. Тепер, навпаки, саме президент України Володимир Зеленський наполягає на якнайшвидшому припиненні бойових дій.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 2 червня заявив, що війна може завершитися одразу після того, як Україна залишить Донбас. Водночас він визнав, що переговорний процес наразі перебуває в застої.

За словами Гаді, Росія навряд чи зможе встановити повний контроль над Донбасом до кінця 2026 року, хоча саме цього прагнула до повернення за стіл переговорів щодо припинення вогню. Водночас експерт застеріг, що російські масовані повітряні атаки залишаються серйозною загрозою, і Україна, ймовірно, й надалі зазнаватиме подібних ударів.

Попри це Україна продовжує утримувати позиції на землі. Аналітики українського OSINT-проєкту DeepState цього тижня повідомили, що у травні російська армія, ймовірно, втратила більше територій, ніж захопила. Це сталося вперше з часу українського контрнаступу 2023 року.

Такі результати зафіксовані попри збільшення кількості російських атак на 37,5%. Експерти зазначають, що боєздатність окремих підрозділів РФ настільки знизилася, що деякі штурми проводять групи з одного-двох військових.

«Війна входить у нову фазу, і для української держави важливо не втратити ініціативу», — зазначили аналітики DeepState.

Позиції України на фронті також підтримує нова військова допомога від європейських союзників. Фінляндія оголосила про пакет озброєнь на суму близько 149 мільйонів доларів, а Швеція погодилася передати Україні 16 винищувачів Gripen.

Водночас західні посадовці повідомляють про значні втрати російської армії. Минулого тижня глава британської розвідки МІ5 Енн Кіст-Батлер заявила, що з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року загинули майже 500 тисяч російських військових.

«Поки ми залишаємося непохитними у підтримці України, Путін зазнає невдач на полі бою», — сказала вона під час виступу в Лондоні.

У травні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Росія щомісяця втрачає загиблими від 15 до 20 тисяч військових.

Після чергової масштабної атаки президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія фактично відкрито демонструє свої наміри.

“Якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці атаки будуть продовжуватися”, — наголосив він.