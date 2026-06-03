Російські гроші у Фінляндії передадуть “Нафтогазу”: арештовано 3,7 млн євро

Національна служба примусового виконання Фінляндії арештувала майже 4 млн євро, що належать Росії. Кошти мають бути використані для компенсації українському “Нафтогазу” за збитки, завдані російськими діями.

Про це повідомляє видання Yle.

Йдеться про 3,7 млн євро, які залишилися у Фінляндії після припинення програми співпраці на зовнішньому кордоні ЄС між Фінляндією та Росією. За даними фінських органів влади, Росія внесла ці кошти до початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Реклама

Реклама

Арешт здійснили на підставі вимог НАК “Нафтогаз України” та її дочірніх компаній. Зазначається, що кошти були тимчасово арештовані для забезпечення майбутніх компенсаційних виплат.

З 2024 року фінська Національна служба примусового виконання вже арештувала російські активи на суму понад 40 млн євро.

Крім того, минулого тижня Окружний суд Гельсінкі дозволив виконання рішення Постійної палати третейського суду в Гаазі, яка у 2023 році зобов’язала Росію виплатити близько 4,3 млрд євро компенсації за незаконне вилучення активів “Нафтогазу” в анексованому Криму у 2014 році.

Якщо рішення набуде остаточної юридичної сили, арештовані у Фінляндії російські державні активи на суму понад 4 млрд євро можуть бути передані “Нафтогазу” як компенсація. Росія вже оскаржила це рішення.