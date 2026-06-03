Паспорти, дипломи та посвідчення: на Київщині діяла масштабна схема з виготовлення підроблених документів

На Київщині правоохоронці ліквідували мережу з виготовлення та збуту підроблених документів із голографічними елементами захисту. У межах розслідування про підозру повідомили 15 особам, шістьох учасників схеми затримали.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, учасники схеми займалися виготовленням і продажем підроблених паспортів, дипломів, водійських посвідчень, свідоцтв та нотаріальних документів.

Реклама

Реклама

“Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки”, – розповів Кравченко.

Під час 31 обшуку на території Київської та Чернівецької областей правоохоронці вилучили підроблені документи, голографічні елементи, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі затримано шістьох учасників схеми, 15 особам уже повідомлено про підозру.

Правоохоронці встановлюють усіх причетних до діяльності мережі та канали збуту підроблених документів.