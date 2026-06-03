РФ атакувала Харків реактивними “шахедами”: п’ятеро постраждалих

3 червня у Харкові пролунали кілька вибухів. Російські війська завдали ударів безпілотниками, зокрема реактивними, по двох районах Харкова.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Влучання зафіксували у Холодногірському та Основ’янському районах міста.
Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку. Згодом кількість поранених зросла до п’яти осіб.
“На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар, два автомобілі. Наші екстрені служби усувають наслідки атаки”, – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.