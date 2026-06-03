РФ атакувала Харків реактивними “шахедами”: п’ятеро постраждалих

Атака російських БпЛА на Одещину: є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури

США відкинули вимоги Тегерана — санкції в обмін на розблокування Ормузької протоки не знімуть

Спочатку повідомлялося про одну постраждалу жінку. Згодом кількість поранених зросла до п’яти осіб.

3 червня у Харкові пролунали кілька вибухів. Російські війська завдали ударів безпілотниками, зокрема реактивними, по двох районах Харкова.