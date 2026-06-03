“Хороші результати”: Зеленський прокоментував удар по Петербурзькому нафтовому терміналу

У ніч на 3 червня українські військові завдали ударів по низці об’єктів на території РФ. Серед уражених цілей — Петербурзький нафтовий термінал, військові об’єкти в Кронштадті та підприємство оборонної промисловості в Тамбовській області.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Є хороші результати наших далекобійних санкцій від воїнів СБУ, СБС, ССО, ГУР та ДПСУ. Цієї ночі було уражено важливі об’єкти на території Росії”, — йдеться в повідомленні.

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Серед уражених об’єктів — Петербурзький нафтовий термінал, який є одним із важливих об’єктів російської нафтової галузі.

“Від нашого державного кордону України до цього обʼєкта російської нафтової галузі, яка працює на війну, близько 1100 кілометрів. Також досягнуто і суто військових цілей на Кронштадтській базі”, — зазначив Зеленський.

Ще однією ціллю стало підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене до виробництва російського озброєння. Відстань від лінії фронту до цього об’єкта становить майже 600 кілометрів.