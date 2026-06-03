США відкинули вимоги Тегерана — санкції в обмін на розблокування Ормузької протоки не знімуть

США не збираються послаблювати санкції проти Ірану лише за відкриття Ормузької протоки. У Вашингтоні наголошують, що будь-які санкційні послаблення можливі лише в межах домовленостей щодо іранської ядерної програми.

Про це пише Politico.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не пропонує і не обговорює надання Ірану санкційних послаблень виключно в обмін на відкриття Ормузької протоки.

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За його словами, переговори між США та Іраном відбуваються у два етапи. Перший передбачає відкриття Іраном Ормузької протоки, гарантії безпечного проходу суден без стягнення зборів і без застосування сили, а також згоду Тегерана на подальші переговори щодо ядерної програми.

Рубіо наголосив, що будь-яке пом’якшення санкцій залежить від виконання умов, пов’язаних саме з іранською ядерною програмою, оскільки санкції були запроваджені через неї. Можливість використання санкційних послаблення як стимул для відкриття Ормузької протоки не обговорювалася і не пропонувалася.

Водночас Рубіо зазначив, що переговорний процес просувається повільно через внутрішні суперечності в іранському керівництві. Частина представників влади в Тегерані усвідомлює ризики погіршення економічної ситуації та можливих суспільних заворушень, тоді як інші виступають проти компромісів. На Думку Рубіо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї живий, хоча останнім часом не з’являвся публічно. Існують ознаки того, що він продовжує брати участь в ухваленні рішень.

Нагадаємо, Ормузька протока залишається фактично закритою вже три місяці, що спричинило зростання світових цін на нафту вище 100 доларів за барель.