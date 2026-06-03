Бакумов різко розкритикував безоплатний транспорт у Харкові: що пропонує нардеп

Народний депутат Олександр Бакумов заявив, що в умовах війни влада має відкрито говорити про вартість безоплатного проїзду в громадському транспорті. Також він розкритикував відсутність очних засідань Харківської міської ради під час повномасштабної війни.

Про це Олександр Бакумов сказав у відео у Facebook 3 червня.

За словами Бакумова, дискусія щодо безоплатного проїзду в громадському транспорті Харкова не повинна зводитися до питання скасування чи збереження пільг. Нардеп зауважив, що сьогодні держава змушена шукати додаткові кошти для фінансування армії та підтримки стійкості країни, тому суспільство має право отримати відповіді щодо витрат на транспортну сферу.

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«Чи є справедливим тотально безкоштовний транспорт без винятку для всіх? Скільки мільярдів гривень це реально коштує? Наскільки прозоро та ефективно використовуються ці кошти? Бо безкоштовного нічого не існує. За все платить платник податків», — наголосив Бакумов.

Нардеп також заявив, що спроба порушити питання про витрати на транспорт викликала різку реакцію, яка, на його думку, пов’язана не з самим транспортом.

“Якщо навіть сама спроба відкрити суспільну дискусію про мільярдні витрати і мільярдні борги викликає настільки агресивну реакцію, то тут питання вже не про транспорт. Це про політичні рейтинги, про піар і про небажання вести чесну розмову з людьми”, — зазначив він.

Окремо Бакумов звернув увагу на роботу Харківської міської ради. За його словами, протягом періоду повномасштабної війни в Харкові фактично не проводилися чергові сесії міськради в очному форматі.

“Харків’яни точно мають право чути чесні відповіді і бачити реальну дискусію щодо рішень, які ухвалюються від імені міста”, — підкреслив депутат.

Водночас Бакумов заявив, що не виступає проти соціальної підтримки населення. За його словами, ветерани, пенсіонери, люди з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи повинні й надалі отримувати допомогу.

“Підтримка у воюючій державі має бути чесною, адресною і справедливою”, — наголосив народний депутат.