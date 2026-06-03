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        У Запоріжжі рятувальники потрапили під удар БпЛА під час гасіння пожежі на АЗС

        Галина Шподарева
        3 Червня 2026 10:51
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        Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на АЗС / Фото: ДСНС
        Окупанти атакували рятувальників під час гасіння пожежі на АЗС / Фото: ДСНС

        3 червня у Запоріжжі російський безпілотник атакував рятувальників під час ліквідації пожежі на АЗС. Дрон влучив у пожежну автоцистерну.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

        Окупанти завдали повторного удару по рятувальниках під час ліквідації пожежі на автозаправній станції, що виникла після російського обстрілу.

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        Пожежа сталася в резервуарі зі скрапленим газом. Під час гасіння вогню російський безпілотник атакував надзвичайників та влучив в одну з пожежних автоцистерн.

        “Завдяки засобам радіоелектронної боротьби та своєчасному виявленню повітряної загрози особовий склад встиг перейти в укриття”, – йдеться в повідомленні.

        Унаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

        Ліквідація пожежі на АЗС / Фото: ДСНС

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