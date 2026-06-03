Генсек НАТО Рютте прибув до Києва з робочим візитом

3 червня генеральний секретар НАТО Марк Рютте 3 червня прибув до Києва з робочим візитом. На вокзалі його зустріли представники української влади.

Фото зустрічі Марка Рютте опублікувала Укрзалізниця, проте зараз на сторінках компанії цей допис видалено.

“Сьогодні на вокзалі Києва радо зустрічаємо Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Цей візит вкрай важливий, як і всі попередні, адже це жест солідарності й підтримки Альянсом нашої країни”, — йшлося в повідомленні.

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На фото серед зустрічаючих очільника Північноатлантичного альянсу — міністр МЗС Андрій Сибіга.

Нагадаємо, у квітні Марк Рютте повідомляв, що країни Альянсу планують надати Україні у 2026 році військову допомогу на суму 60 млрд доларів. При цьому ця сума не враховує коштів, які Україна отримає в межах кредитної програми Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро.

Також генсек НАТО заявляв, що основне фінансування механізму PURL наразі забезпечують лише шість-сім держав, і закликав європейських союзників більш рівномірно розподіляти витрати на закупівлю американського озброєння для України.