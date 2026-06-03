У Харкові двох працівників ТЦК затримали за махінації з реєстром “Оберіг”

Двох співробітників одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківської області викрили у несанкціонованому втручанні до реєстру “Оберіг”. Учасники оборудки без законних підстав змінювали облікові дані військовозобов’язаних та знімали окремих громадян із розшуку.

Про це повідомили у Спецпрокуратурі Східного регіону.

Йдеться про оператора групи бронювання та оператора групи військового обліку. За даними слідства, вони використовували службові облікові записи та електронні ключі доступу для внесення змін до реєстру без законних підстав.

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Підозрювані змінювали облікові дані військовозобов’язаних, безпідставно змінювали місце їх військового обліку, ставили на облік до свого ТЦК та СП у Харкові та знімали з розшуку без фактичного прибуття громадян до ТЦК, притягнення їх до адміністративної відповідальності та оформлення відповідних документів.

З лютого по червень 2025 року встановлено щонайменше 33 епізоди втручання в роботу реєстру. Незаконні зміни вносилися щодо військовозобов’язаних із Харківської, Полтавської, Житомирської, Київської та інших областей України.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони та службову документацію.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.