Українські дрони знищили ракетний корвет “Бойкий” у Кронштадті — Мадяр показав відео

Українські оператори безпілотних систем заявили про ураження російського корвета “Бойкий” у Кронштадті під Санкт-Петербургом. Корабель перебував на плановому ремонті в сухому доці.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

Удару по корвету “Бойкий” завдали о 6:35 3 червня у сухому доці імені Велещинського.

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Корвет “Бойкий” проєкту 20380 входить до складу Балтійського флоту ВМФ РФ. Корабель був спущений на воду у 2011 році та перебуває на озброєнні з 2013 року.

“Має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафто-флот хробаків, трудяга. Запамʼятався тріумфальним тараном дослідницького судна “Адмірал Владимирский”, – розповів Мадяр.

Відомо, що у лютому 2026 року корвет став на плановий ремонт.