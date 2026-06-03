Відбір до Вімблдону-2026: хто представлятиме Україну

Українські тенісисти Вероніка Подрез та Віталій Сачко увійшли до списку учасників кваліфікації Вімблдону-2026. Відбіркові матчі стартують 22 червня.

Про це пише Суспільне спорт.

Організатори Вімблдону-2026 оприлюднили список учасників кваліфікаційного турніру, до якого увійшли двоє представників України — Вероніка Подрез та Віталій Сачко.

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19-річна Подрез виступить у жіночій кваліфікації. Для української тенісистки це буде друга спроба пройти відбір на турнір серії Grand Slam. Раніше цього року вона дебютувала на такому рівні, зігравши у кваліфікації Ролан Гаррос.

У нинішньому сезоні Подрез також дійшла до фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані, куди потрапила через кваліфікацію.

У чоловічій кваліфікації Україну представлятиме Віталій Сачко. 28-річний тенісист вперше в кар’єрі спробує пробитися до основної сітки Вімблдону та турніру Grand Slam. Раніше він тричі завершував виступи на британському турнірі вже в першому раунді відбору.

Цього сезону Сачко також зумів пройти кваліфікацію турніру ATP 500 у Мюнхені та вийти до основної сітки змагань.

Кваліфікаційний турнір Вімблдону стартує 22 червня. Для виходу до основної сітки учасникам необхідно подолати три раунди відбору. Основний турнір розпочнеться 29 червня. За прямими заявками до жіночої основної сітки вже потрапили сім українських тенісисток.