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        Двоє чоловіків загинули внаслідок удару РФ по фермі на Харківщині

        Галина Шподарева
        3 Червня 2026 14:09
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        Рятувальники на місці удару РФ по фермі на Харківщині / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ по фермі на Харківщині / Фото: ДСНС

        3 червня російські війська завдали удару по фермі у Харківському районі. Унаслідок атаки загинули двоє працівників господарства.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Удару по території фермерського господарства в селі Рокитне Харківського району російські військові завдали сьогодні близько 11:00. Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа.

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        Загинули двоє співробітників ферми — чоловіки віком 29 та 63 роки.

        Ще четверо людей постраждали. Серед поранених — 17-річний хлопець.

        Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким було завдано удару.

        Наслідки удару РФ по фермі на Харківщині / Фото: ДСНС

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