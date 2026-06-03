Двоє чоловіків загинули внаслідок удару РФ по фермі на Харківщині

3 червня російські війська завдали удару по фермі у Харківському районі. Унаслідок атаки загинули двоє працівників господарства.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Удару по території фермерського господарства в селі Рокитне Харківського району російські військові завдали сьогодні близько 11:00. Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа.
Загинули двоє співробітників ферми — чоловіки віком 29 та 63 роки.
Ще четверо людей постраждали. Серед поранених — 17-річний хлопець.
Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким було завдано удару.