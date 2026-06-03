Двоє чоловіків загинули внаслідок удару РФ по фермі на Харківщині

У Харкові двох працівників ТЦК затримали за махінації з реєстром “Оберіг”

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Удару по території фермерського господарства в селі Рокитне Харківського району російські військові завдали сьогодні близько 11:00. Унаслідок влучання на території підприємства виникла пожежа.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі .