Зеленський встановив дедлайн до п’ятниці щодо контрактів на Patriot та пригрозив кадровими рішеннями

Президент України Володимир Зеленський заявив про затягування підготовки контрактів на постачання систем ППО Patriot для України. Він дав відповідальним посадовцям термін до п’ятниці на вирішення всіх питань та попередив про можливі кадрові наслідки.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах 3 червня.

Після наради щодо додаткових шляхів постачання в Україну систем протиповітряної оборони та ракет до них президент повідомив, що на найвищому політичному рівні вже досягнуто домовленості про придбання систем Patriot, однак її реалізація затримується на фінансовому, юридичному та технічному рівнях.

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У нараді взяли участь представники Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, РНБО та дипломатичної команди Офісу президента.

Зеленський наголосив, що головним завданням є прискорення укладання контракту щодо Patriot, а відповідальність за це покладена на конкретних посадовців.

Президент зазначив, що кошти з європейського пакета підтримки України обсягом 90 млрд євро та інші фінансові ресурси мають максимально оперативно використовуватися для посилення захисту країни.

“Станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту”, — заявив Зеленський.

Глава держави встановив остаточний термін для завершення всіх підготовчих процедур.

“Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по “петріотах”, або серйозні кадрові висновки”, — наголосив президент.