Одна загибла та п’ятеро постраждалих: наслідки атаки російських БпЛА на Харків

Вранці 3 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Унаслідок серії ударів постраждали шестеро людей. Одна з жертв російської атаки зазнала смертельних поранень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області та мер Харкова Ігор Терехов.

Російські військові вдарили БпЛА по Основ’янському та Холодногірському районах Харкова. На місцях влучань виникли пожежі. Пошкоджено ангар та автомобілі.

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Унаслідок атаки травм зазнали шестеро людей. Вибухові поранення та гостру реакцію на стрес отримали жінки віком 57 та 75 років, а також чоловіки віком 18, 53, 66 і 68 років.

“Поліцейські та бригада екстреної медичної допомоги протягом години намагалися реанімувати постраждалу від обстрілу жінку. Попри всі їхні зусилля, це не вдалося”, – написав Терехов.

На місцях подій працюють профільні служби. За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.