Лобове зіткнення на Кіровоградщині: двох водіїв госпіталізували після ДТП

3 червня Кіровоградській області сталася ДТП за участі автомобіля Mercedes-Benz та вантажівки Volvo. Унаслідок зіткнення травмувалися обидва водії.

Про це повідомили в ГУНП в Кіровоградській області.

Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Дмитрівка. 20-річний водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Volvo під керуванням 56-річного чоловіка.

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Унаслідок аварії обидва водії дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Після зіткнення рятувальники деблокували з пошкодженого авто водія Mercedes та передали його медикам для госпіталізації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.