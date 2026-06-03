Напідпитку вилетів на зустрічну смугу: на Сумщині після смертельної ДТП затримали військового

На Сумщині працівники ДБР затримали військовослужбовця, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Унаслідок аварії загинув 17-річний водій мотоцикла.

Про це повідомили в ДБР.

Аварія сталася ввечері 1 червня 2026 року поблизу села Терни Роменського району Сумської області. За версією слідства, військовий за кермом Kia Sorento виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом.

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Унаслідок ДТП 17-річний водій мотоцикла дістав тяжкі травми та за кілька годин помер у лікарні.

Слідчі встановили, що водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.