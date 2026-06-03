Встановлено організаторів атаки на багатоповерхівку в Одесі, де загинули вісім людей

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Національна поліція заочно повідомили про підозру двом представникам командування збройних сил РФ, яких вважають причетними до ракетного удару по 16-поверховому житловому будинку в Одесі 23 квітня 2022 року.

Внаслідок атаки загинули вісім цивільних, серед яких була тримісячна дитина. Ще 18 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними СБУ, плануванням та підготовкою обстрілу займалися командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил РФ генерал-майор Микола Варпахович та командир 121-го важкого бомбардувального авіаційного полку цієї дивізії полковник Олег Скитський.

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Слідство встановило, що за їхньою вказівкою підлеглі завдали удару по житловому комплексу в Одесі крилатою ракетою Х-101. Для атаки російські військові залучили стратегічний бомбардувальник Ту-95.

За інформацією правоохоронців, запуск ракети по одеській багатоповерхівці відбувся з району Каспійського моря.

На підставі зібраних доказів Варпаховичу та Скитському повідомлено про заочну підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

У СБУ зазначили, що тривають комплексні заходи для притягнення воєнних злочинців РФ до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У відомстві нагадали, що у жовтні 2025 року обом фігурантам уже було заочно повідомлено про підозру за обстріл крилатими ракетами багатоповерхового будинку в Умані 28 квітня 2023 року.