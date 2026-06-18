        Суспільство

        ВМС спростували інформацію про нібито атаку морських дронів на Одесу

        Сергій Бордовський
        18 Червня 2026 11:35
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        Військово-Морські Сили ЗСУ спростували поширену в медіа інформацію про нібито атаку Одеси морськими дронами та заявили, що повідомлення про «бомбардування» міста не відповідають дійсності.

        У відомстві зазначили, що ввечері 17 червня деякі медіа поширювали недостовірну інформацію про нібито удари по Одесі морськими дронами.

        У ВМС наголосили, що насправді того вечора військові проводили планові заходи з підготовки до відбиття можливих атак противника із застосуванням морських безпілотників.

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        За інформацією командування, ці дії були спрямовані на підвищення готовності сил і засобів до реагування на потенційні загрози з боку Росії.

        Водночас у Військово-Морських Силах підкреслили, що загроза застосування ворогом морських дронів залишається актуальною.

        «ВМС продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики», — йдеться у повідомленні.

        У військовому відомстві закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації та не поширювати неперевірені повідомлення.


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