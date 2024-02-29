Ігнат розповів, як Повітряним силам вдається збивати ворожі літаки на великих відстанях

ЗСУ вдається збивати російські літаки на досить далеких відстанях.

Так прокоментував в ефірі телемарафону «Єдині новини» речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат збиття чергового російського Су-34.

“Повітряним силам ЗСУ вдається збивати ворожі літаки на далеких відстанях. Збиваються вони доволі таки далеко… Тобто, російські пілоти уже не так нахабніють, уже не так підлітають близько”, — сказав речник.

Водночас, ворожим пілотам, щоб далі запустити керовану авіабомбу, треба підлетіти ближче, і вони мусять ризикувати. “Ризикуючи, потрапляють у такі от історії, як сьогоднішня”, — заявив він.

Ігнат зауважив, що відсутність у повітряному просторі літаків-розвідників А-50 також сприяє знищенню ворожих літаків на далеких підступах.

«А-50 чотири дні не спостерігається… Зрозуміло, що ворог отримує менше інформації про наші радіолокаційні станції, про засоби ППО та наші літаки. Тому важливе зникнення цих літаків, хоча б навіть тимчасово. Це є для нас добрим знаком, і можливо, це навіть допомагає деякою мірою відпрацьовувати по російських літаках нашими засобами на далеких підступах», – наголосив речник.

Також він сказав, що в України з’являється більше засобів, щоб діставати ворога на далеких підступах.

«І дуже важливо надавати Україні більше систем, більше засобів. Засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси до них — зенітні керовані ракети — виготовляються нешвидко. А розхід у нас серйозний», — сказав Ігнат.