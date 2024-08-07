Суспільство

Ідеолог атаки на Ізраїль 7 жовтня став новим політичним лідером «ХАМАСу» 
7 Серпня 2024 09:35
читать на русском →
ізраїль, хамас
Ях’ї Сінвара / Reuters

6 серпня терористичне угруповання «ХАМАС» оголосило про призначення своїм політичним лідером Ях’ї Сінвара, який очолював військове крило групи.

Про це повідомляє АР.

Сінвара називають організатором нападів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Відтоді він переховується.

Ізраїль поставив ім’я Сінвара на перше місце у списку на ліквідацію після початку війни минулого року.

Прессекретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, коментуючи призначення Сінвара, заявив: «Для Ях’ї Сінвара є лише одне місце – поруч з Мохаммедом Дейфом (знищений Ізраїлем голова військового крила «ХАМАСу» – ред.) і рештою терористів, що вчинили теракт 7 жовтня. Це єдине місце, яке ми готуємо для нього».

Речник угруповання Усама Хамдан заявив після оголошення про призначення нового політичного лідера, що Сінвар продовжить переговори про припинення вогню.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
7 Серпня 2024 12:32

Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
7 Серпня 2024 10:44

ГУР знищило особовий склад і фортифікації окупантів на Тендрівській косі
7 Серпня 2024 10:30

Сили ППО вночі збили усі 30 “Шахедів”
7 Серпня 2024 09:47

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні: є поранена 
7 Серпня 2024 08:39

Вночі над Миколаївщиною збили 14 “Шахедів”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
усі думки