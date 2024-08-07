Ідеолог атаки на Ізраїль 7 жовтня став новим політичним лідером «ХАМАСу» 

6 серпня терористичне угруповання «ХАМАС» оголосило про призначення своїм політичним лідером Ях’ї Сінвара, який очолював військове крило групи.

Про це повідомляє АР.

Сінвара називають організатором нападів на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Відтоді він переховується.

Ізраїль поставив ім’я Сінвара на перше місце у списку на ліквідацію після початку війни минулого року.

Прессекретар ізраїльської армії Даніель Хагарі, коментуючи призначення Сінвара, заявив: «Для Ях’ї Сінвара є лише одне місце – поруч з Мохаммедом Дейфом (знищений Ізраїлем голова військового крила «ХАМАСу» – ред.) і рештою терористів, що вчинили теракт 7 жовтня. Це єдине місце, яке ми готуємо для нього».

Речник угруповання Усама Хамдан заявив після оголошення про призначення нового політичного лідера, що Сінвар продовжить переговори про припинення вогню.