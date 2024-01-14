Хвороба Х: Світові лідери обговорять, як підготуватися до “наступної пандемії”

У середу світові лідери обговорять підготовку до наступної пандемії на великому саміті в Давосі, пише The Mirror.

Посадовці з усього світу зберуться на щорічну зустріч Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Швейцарії, де одним із ключових питань порядку денного буде ризик, який несе в собі так звана “Хвороба Х”.

Дискусія відбуватиметься після попереджень експертів про те, що гіпотетична нова пандемія може вбити в 20 разів більше людей, ніж нещодавній спалах коронавірусу. Є надія, що за наявності належної дослідницької бази та достатніх знань на глобальному рівні, майбутню пандемію можна буде ліквідувати всього за 100 днів.

Всесвітня організація охорони здоров’я з 2017 року попереджає про потенційну Хворобу Х – термін, що позначає невідомий патоген, який може викликати серйозну міжнародну епідемію. Виступаючи минулого року в подкасті Радіо Давосу на ВЕФ, автор книги Кейт Келланд сказала, що широкі дослідження вже відомих сімейств вірусів допоможуть людству підготуватися і швидко створити вакцину для наступного спалаху.

Вона сказала: “Оскільки вчені працювали десятиліттями і більше над вакцинами проти SARS, а також над вакциною проти MERS, вони з’ясували деякі дуже важливі відомості про коронавіруси. Якщо ми виконаємо подібне домашнє завдання щодо кожної з 25-ти вірусних родин, про які ми вже знаємо, що вони можуть викликати захворювання у людей… тоді ми зможемо заздалегідь отримати багато знань про те, чого ще не існує”.

Келланд додала, що приклад такої готовності ми вже бачили на прикладі мавпячої віспи, проти якої вже існувала вакцина до спалаху в 2022 році, оскільки вона належить до тієї ж родини, що й віспа. Кейт Бінгем, яка входила до складу британської комісії з питань вакцин у 2020 році, також раніше попереджала, що Хвороба Х може призвести до в 20 разів більшої кількості смертей, ніж Covid-19 – близько 50 мільйонів смертей.

Серед публічних спікерів на заході “Підготовка до Хвороби Х” наступної середи – Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральний директор ВООЗ, міністр охорони здоров’я Бразилії Нісія Тріндаде Ліма та Мішель Демаре, голова правління AstraZeneca.

На своїй першій постпандемічній зустрічі, що відбулася в листопаді 2022 року, ВООЗ зібрала понад 300 науковців, щоб розглянути, які з понад 25 родин вірусів та бактерій можуть потенційно спричинити нову пандемію. До списку, який склала команда, увійшли: вірус Ебола, вірус Марбург, Covid-19, ГРВІ та коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому (MERS-CoV). Серед інших – лихоманка Ласса, ніпах і генипавирусы, лихоманка долини Зіфт і Зіка, а також невідомий патоген, який може викликати “Хворобу Х”.