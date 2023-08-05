Спорт

Гвардіола взяв у “Манчестер Сіті” Гвардіолу

5 Серпня 2023 18:04
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футбол

Англійський футбольний клуб “Манчестер Сіті” підписав контракт із 21-річним захисником збірної Хорватії та команди “РБ Лейпциг” Йошко Гвардіолом.

Як повідомляється на сайті “МанСіті”, контракт розрахований на п’ять років. За даними Sky Sports, сума контракту – 77,6 млн фунтів (близько $99 млн).

Раніше у червні “Манчестер Сіті” підписав контракт з іншим хорватським футболістом – Матео Ковачічем.

Гвардіол розпочав кар’єру у клубі “Динамо Загреб”. Останні два сезони він виступав за “РБ Лейпциг”, у цей час команда двічі виборювала Кубок Німеччини з футболу.

2023 року “Манчестер Сіті” під керівництвом іспанського фахівця Пепа Гвардіоли вперше в історії став переможцем Ліги чемпіонів.


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