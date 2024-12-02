Гвардійці з підрозділу “Гострі картузи” отримали від сценариста однойменного серіалу культові кашкети

Підрозділ Національної гвардії України “Гострі картузи” отримав особливий подарунок від сценариста популярного британського серіалу Peaky Blinders Стівена Найта — кашкети, аналогічні тим, які носили герої шоу.

Як повідомила Нацгвардія, під час зйомок сюжету для BBC про бої на півночі Харківщини, військові підрозділу підписали власні кашкети та попросили передати їх виконавцю головної ролі Томмі Шелбі — актору Кілліану Мерфі.

“Мерфі отримав подарунок, залишив собі один кашкет, а другий підписав і надіслав назад нашим захисникам”, — зазначають у Нацгвардії.

Згодом зв’язався й сам Стівен Найт, сценарист серіалу. В знак підтримки він передав харківським “Гострим картузам” партію з тридцяти кашкетів від офіційного дизайнера костюмів серіалу Garrison Tailors.