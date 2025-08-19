Новим командиром бригади НГУ “Хартія” став Даніель Кітонє

Новим командиром 13 бригади Національної гвардії України “Хартія” призначено Даніеля Кітонє (позивний Куба).

У бригаді повідомили, що Кітонє раніше очолював один із батальйонів підрозділу.

“Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу”, — сказав новий командир у першій промові.

Попередній комбриг «Хартії» Ігор Оболєнський (Корнет) із квітня 2025 року очолює 2 корпус Національної гвардії України «Хартія».

Даніель Кітонє народився в Сімферополі, проте більшу частину життя провів у Харкові. Навчався у Харківському авіаційному інституті.

На початку повномасштабної війни вступив до 127 бригади Сил територіальної оборони, де брав участь у контрнаступі на Харківщині восени 2022 року. Згодом приєднався до новоствореної 13 бригади НГУ “Хартія”.

З лютого 2024 року був заступником командира 2 батальйону оперативного призначення, а вже у березні очолив цей батальйон.