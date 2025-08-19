        Суспільство

        Новим командиром бригади НГУ “Хартія” став Даніель Кітонє

        Федір Олексієв
        19 Серпня 2025 13:50
        Даніель Кітонє (Куба) / Фото: 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія"
        Новим командиром 13 бригади Національної гвардії України “Хартія” призначено Даніеля Кітонє (позивний Куба).

        У бригаді повідомили, що Кітонє раніше очолював один із батальйонів підрозділу.

        “Усвідомлюю відповідальність, що покладається на мене. Обіцяю бути вірним присязі, зберігати бойові традиції, дбати про особовий склад і примножувати славу нашого підрозділу”, — сказав новий командир у першій промові.

        Попередній комбриг «Хартії» Ігор Оболєнський (Корнет) із квітня 2025 року очолює 2 корпус Національної гвардії України «Хартія».

        Даніель Кітонє народився в Сімферополі, проте більшу частину життя провів у Харкові. Навчався у Харківському авіаційному інституті.

        На початку повномасштабної війни вступив до 127 бригади Сил територіальної оборони, де брав участь у контрнаступі на Харківщині восени 2022 року. Згодом приєднався до новоствореної 13 бригади НГУ “Хартія”.

        З лютого 2024 року був заступником командира 2 батальйону оперативного призначення, а вже у березні очолив цей батальйон.


