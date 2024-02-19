Хусити уразили судно Британії в Аденській затоці

Єменські хусити заявили, що в Аденській затоці влучили у вантажне судно Rubymar, під прапором Белізу, зареєстроване у Великій Британії. Тепер кораблю загрожує затоплення.

Про це повідомляє Reuters, передає Суспільне.

“Судно зазнало серйозних пошкоджень, що призвело до його повної зупинки… Йому загрожує затоплення в Аденській затоці”, – сказав речник хуситів Ях’я Сареа.

За його словами, хусити також збили американський безпілотник у портовому місті Ходейда.

Rubymar отримав пошкодження після того, як по ньому були випущені дві ракети з Ємену, хоча екіпаж зміг евакуюватися, повідомили у компанії служби морської безпеки суден LSS-SAPU.

“Зараз на борту нікого немає. Власники та менеджери розглядають варіанти буксирування”, — повідомили у компанії.

Агентство морських торговельних операцій Великої Британії повідомило, що екіпаж покинув судно біля Ємену після вибуху.

Британська морська охоронна компанія Ambrey повідомила, що вантажне судно Rubymar під прапором Белізу, зареєстроване у Лівані, зазнало нападу у Баб-ель-Мандебській протоці біля Ємену у неділю, коли йшло з Хор-Факкана (ОАЕ) до Варни (Болгарія).