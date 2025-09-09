ГУР вдарило по російській ППО в Криму: знищені системи “Подльот” та “Нєбо-М”

Українські спецпризначенці ГУР знищили два важливі об’єкти російської ППО в тимчасово окупованому Криму — радар “Подльот” та модуль комплексу “Нєбо-М”.
Про це повідомили в ГУР МО України.
Зазначається, що спецоперацію реалізували напередодні Дня воєнної розвідки України.
У списку втрат окупантів:
- РЛС 48Я6-К1 “Подльот”;
- РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М “Нєбо-М”.
“Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу “Нєбо-М” спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху ― російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування”, ― розповіли в ГУР.