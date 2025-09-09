        Суспільство

        ГУР вдарило по російській ППО в Криму: знищені системи “Подльот” та “Нєбо-М”

        Галина Шподарева
        9 Вересня 2025 12:54
        читать на русском →
        Комплекс "Нєбо-М" / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        Комплекс "Нєбо-М" / Фото ілюстративне: РосЗМІ

        Українські спецпризначенці ГУР знищили два важливі об’єкти російської ППО в тимчасово окупованому Криму — радар “Подльот” та модуль комплексу “Нєбо-М”.

        Про це повідомили в ГУР МО України.  

        Реклама
        Реклама

        Зазначається, що спецоперацію реалізували напередодні Дня воєнної розвідки України.

        У списку втрат окупантів:

        • РЛС 48Я6-К1 “Подльот”;
        • РЛМ-М зі складу комплексу 55Ж6М “Нєбо-М”.

        “Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу “Нєбо-М” спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху ― російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування”, ― розповіли в ГУР.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини