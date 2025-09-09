Вбивство затриманого у Харківському СІЗО: судитимуть ексочільника установи та шістьох його підлеглих

В Одесі затримали жінку, яка викинула з шостого поверху новонароджену дитину

Наслідки негоди на Київщині: без світла залишаються близько 11 тисяч осель

ГУР вдарило по російській ППО в Криму: знищені системи “Подльот” та “Нєбо-М”

Російська авіабомба вбила понад 20 цивільних під час видачі пенсій на Донеччині, — Зеленський

“Модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу “Нєбо-М” спецпризначенці ГУР уразили прямо під час руху ― російські окупанти якраз покидали позицію бойового чергування”, ― розповіли в ГУР.

Українські спецпризначенці ГУР знищили два важливі об’єкти російської ППО в тимчасово окупованому Криму — радар “Подльот” та модуль комплексу “Нєбо-М”.