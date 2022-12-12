ГУР: У росії вистачає ще ракет на три-п’ять хвиль ударів

Російська армія все ще має запас на здійснення трьох-п’яти хвиль ракетних ударів по території України. Про це в інтерв’ю The New York Times заявив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

“За нашими підрахунками, у них (росіян) є ще ракети на три-п’ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде по 80-90 ракет», – сказав він.

За словами Скібіцього, у той час як багато хто вважає, що російські запаси найсучасніших високоточних ракет закінчуються, російські заводи змогли виготовити 240 точних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування «Калібр» із початку війни.

Представник ГУР МО також окреслив чотири загальні напрямки, з яких москва намагається проникнути в небо України: направляючи ракети з Чорного моря на південь України, з району Каспійського моря на південний схід, з росії на схід та з білорусі на північ.

Під час великомасштабних атак, які включають приблизно 100 ракет, запущених з інтервалом у кілька хвилин, вони летять з усіх боків одночасно.

Скібіцький зауважив, що починаючи з жовтня, схема польоту російських бомбардувальників змінювалася. Нині вони вибирають обхідні маршрути, щоб уникати протиповітряної оборони й не потрапляти в повітряний простір України, що обмежує їхню ефективність.

Зазвичай українська розвідка має приблизно годину після зльоту російських бомбардувальників з бази, щоб відстежити польоти, перш ніж пілоти запустять ракети.