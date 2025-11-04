ГУР показало кадри спецоперації в Покровську

У Покровську триває операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста. На напрямку точаться запеклі бої з російськими окупантами.

Про це повідомили в ГУР.

Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, приєдналися додаткові сили підрозділу, пробивши наземний коридор.

Наразі триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.

“Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються”, – йдеться в повідомленні.