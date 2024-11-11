ГУР намагалось створити двійника вбитого російського пілота-перебіжчика Кузьмінова, – CBS

Російський пілот Максим Кузьмінов, який у серпні 2023 року в рамках операції Головного управління розвідки перегнав російський вертоліт Мі-8 на територію України, був похований в безіменній могилі в Іспанії. Влітку на авіашоу помітили чоловіка, замаскованого під Кузьмінова — ймовірно, це був український офіцер, пише CBS News.

На авіашоу, фотографії з якого з’явилися в соцмережах, був присутній чоловік, схожий на Кузьмінова. Проєкт CBS “60 хвилин” з’ясував, що найімовірніше, це був офіцер української розвідки в масці, схожій на обличчя Кузьмінова. Припускають, що ця акція мала продемонструвати, що Кузьмінов нібито залишився живий та продовжує співпрацю з Україною. Це, за задумом ГУР, мало би стати сигналом для інших росіян.

За даними CBS, справжній Кузьмінов був похований на півдні Іспанії в безіменній могилі. Розслідування іспанських правоохоронців виявило підозрюваних у цій справі — колишнього офіцера КДБ та його родича, полковника російської міліції, які перебували в Іспанії під час убивства Кузьмінова. Це наводить журналістів на думку про причетність російської влади до його смерті.

Після операції з перегону вертольота Кузьмінов оселився в Іспанії. 19 лютого представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що тіло російського пілота було знайдено в Іспанії, але причину його смерті не уточнював.

Наступного дня іспанські правоохоронці підтвердили, що пілота було застрелено, після чого тіло переїхали автомобілем.