ГУР і Третя штурмова звільнили Новомихайлівку

Сили департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділ «Артан», разом із 2-м штурмовим батальйоном Третьої штурмової бригади провели успішну наступальну операцію в Донецькій області. Українські підрозділи вибили окупантів і відновили контроль над населеним пунктом Новомихайлівка.

За даними перехоплень, операція застала ворога зненацька. Російські окупанти втратили близько роти особового складу і були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.

Злагоджена робота розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА дозволила українським підрозділам поліпшити тактичне положення та посилити оборону смуги на напрямку.

Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Українські прапори повертаються туди, де їм і місце.