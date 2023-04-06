Гундяєв призначив головного військового священика у “зоні СВО”

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило запровадив нову посаду – головного військового священика у зоні проведення так званої “спеціальної військової операції” (так російські чиновники називають війну проти України).

На неї призначено протоієрея Дмитра Василенкова, клірика Санкт-Петербурзької єпархії. Він відповідатиме за духовне наставництво російських військовослужбовців та співробітників силових структур, які перебувають у зоні бойових дій в Україні, повідомляється на сайті РПЦ.

Після початку російського вторгнення в Україну патріарх Кирило закликав віруючих “молитися за відновлення миру та добрих братніх відносин”, хоча й згадував якусь “третю сторону, яка розпалює конфлікти”.

Поступово його виступи ставали дедалі войовничішими, і влітку Кирило вперше було включено до списку санкцій Британії через “підтримку російської військової агресії в Україні”.

Папа Римський Франциск в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera розповідав про свою розмову з патріархом Кирилом, де той, за словами понтифіка, прочитав йому двадцятихвилинну лекцію про причини російського вторгнення в Україну.

У січні 2023 року Кирило виступив із промовою, в якій закликав духовенство та мирян Російської православної церкви активніше допомагати російським солдатам, які беруть участь у війні.

“Потрібно вміти сказати людині те, що її зміцнить, у тому числі тоді, коли пролунає команда “в атаку!” Команда, без якої не може бути перемоги, коли треба встати та йти назустріч смерті”, – сказав патріарх за трапезою у Богоявленському кафедральному соборі у Москві.