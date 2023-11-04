Кримінал

СБУ повідомила про підозру Гундяєву

4 Листопада 2023 10:40
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сбу, гундяєв

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії рф та заперечує воєнні злочини окупантів.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України, повідомили в СБУ.

Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території рф, а також представників УПЦ (МП) в Україні.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано «статтю» про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії рф Золотова на війну проти України.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів росії, в яких підтримував агресивну політику кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України.


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