СБУ оголосила в розшук Гундяєва

Служба безпеки України оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва).
Інформація про це з’явилася у базі розшуку Міністерство внутрішніх справ України.
Зазначається, що Гундяєва Володимира Михайловича розшукує СБУ.
Його звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.
Патріарху Кирилу загрожує довічне ув’язнення. Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Датою зникнення Гундяєва вказане 11 листопада 2023 року.