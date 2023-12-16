Кримінал

СБУ оголосила в розшук Гундяєва

16 Грудня 2023 09:10
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гундяєв

Служба безпеки України оголосила в розшук патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва).

Інформація про це з’явилася у базі розшуку Міністерство внутрішніх справ України.

Зазначається, що Гундяєва Володимира Михайловича розшукує СБУ.

Його звинувачують за двома статтями Кримінального кодексу: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

Патріарху Кирилу загрожує довічне ув’язнення. Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Датою зникнення Гундяєва вказане 11 листопада 2023 року.


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