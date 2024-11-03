Суспільство

РПЦ звинувачує експрокурорку Поклонську в зневазі до “цінностей руського міра”
3 Листопада 2024 19:52
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Предстоятель Російської православної церкви, патріарх московський Кирило (Гундяєв) виступив із публічними звинуваченнями на адресу радниці генпрокурора РФ Наталії Поклонської, що раніше очолювала “прокуратуру” окупованого РФ Криму.

З такою заявою він виступив на засіданні президії Всесвітнього російського собору, йдеться у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті Московської патріархії.

“Спостерігаються спроби прищепити неоязичницькі симпатії й в освітньому просторі. Можна не згадувати ім’я Наталії Поклонської, але справа не лише в ній. Зокрема, мені відомо, що низка державних шкіл у регіонах вирішили відзначати популярний у західній культурі Хелловін, перейменувавши його у Велесову ніч, щоб надати відтінку нібито споконвічно слов’янського свята. Така підміна цінностей, фальсифікація національної історії, применшення ролі християнства в творенні державності нашого народу є викликом справжнім цінностям руского міра”, – сказав керівник РПЦ.

Окрім того, проповідники неоязичництва, за його словами, подають християнство як релігію слабких, де нібито відсутні мужність та героїзм.

31 жовтня Наталія Поклонська, яка ще недавно була затятою шанувальницею “святого” царя-“мученика” Миколи II, привітала своїх підписників з кельтським святом Самайн.

“Цієї ночі згадуйте про своїх померлих родичів, приготуйте їм символічне частування і підсумуйте особистий шлях”, – закликала Поклонська росіян.

Трансформація Наталії Поклонської / Фото із соцмереж

3 листопада вона не стала заперечувати щоб її називали “відьмою”.


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