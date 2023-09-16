Гуменюк прокоментувала ворожий удар по Новій Каховці

Керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк наголошує, що окупаційні війська здатні бомбардувати навіть ті напрямки, де розташовані їхні підрозділи.

Таку думку Гуменюк висловила в ефірі телемарафону.

“Для прикладу – це вчорашнє скидання керованої авіабомби на Нову Каховку, яка розташована на тимчасово окупованій території, де постраждали мирні люди. Окупанти в паніці розпочали потужну інформаційну кампанію з приводу того, що такі удари завдають Сили оборони”, – зауважила представниця ЗСУ.

Гуменюк наголошує, що всі факти задокументовано, а також наведено відповідну доказову базу, “щоб констатувати факт тероризму ворога”.