Гуменюк натякнула на “великі успіхи”. Наразі ж просить “інформаційної тиші”

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила дотримуватися так званої інформаційної тиші, що дозволить згодом відзвітувати про “великі успіхи”.

Про це вона повідомила в етері телемаратону 15 листопада.

За її словами, лінія фронту нині досить рухлива. Гуменюк зауважила, що не може розкривати всіх заходів, які проводять Сили оборони. Але, мовляв, очевидним є факт, що “ворога це притискає”.

“Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи”, — сказала вона.