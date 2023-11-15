Суспільство

Гуменюк натякнула на “великі успіхи”. Наразі ж просить “інформаційної тиші”

15 Листопада 2023 11:57
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війна

Керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попросила дотримуватися так званої інформаційної тиші, що дозволить згодом відзвітувати про “великі успіхи”.

Про це вона повідомила в етері телемаратону 15 листопада.

За її словами, лінія фронту нині досить рухлива. Гуменюк зауважила, що не може розкривати всіх заходів, які проводять Сили оборони. Але, мовляв, очевидним є факт, що “ворога це притискає”.

“Поки що ми просимо інформаційної тиші з тим, щоб запрацювала наша запланована сентенція, яка дозволить потім відзвітувати про великі успіхи”, — сказала вона.


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