Гуманітарним коридором у Чорному морі перевезено близько 7 млрд тонн товарів — ООН

Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Рамеш Раджасінгхам повідомив, що оцінками ООН, гуманітарними коридорами у Чорному морі було перевезено близько 7 мільярдів метричних тонн товарів.

Про це Рамеш Раджасінгхам сказав під час засідання Ради безпеки ООН 6 грудня.

“З яких близько 70% врожаю — це зерно та інші продукти харчування. Враховуючи інші маршрути, загальний обсяг експорту продовольства з України минулого місяця був порівнянний з листопадом минулого року. Втім, значні ризики, пов’язані з авіаударами та морськими перешкодами, залишаються, а морські порти України продовжують працювати значно нижче своєї потенційної потужності”, — сказав Рамеш Раджасінгхам.