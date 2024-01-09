Економіка

Гривня знову втратила в ціні Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 9 січня курс гривні відносно долара впав на 11 копійок до 38,192 грн/долар. Стосовно євро національна валюта подешевшала на 22 копійки – 41,7973 грн/євро.



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