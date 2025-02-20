Григорія Усика переобрали головою Вищої ради правосуддя

Вища рада правосуддя 20 лютого вдруге обрала Григорія Усика головою Ради. Його кандидатуру підтримали 14 із 17 членів ВРП.

Як повідомила пресслужба ВРП, на засіданні були присутні всі 17 членів Ради. До голосування внесли лише одну кандидатуру – Григорія Усика, що було підтримано одноголосно.

За підсумками таємного голосування, 14 членів віддали голоси за нього, троє проголосували “проти всіх”.

Григорій Усик є суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. До ВРП його обрали 11 січня 2023 року, а вже 23 січня того ж року – головою Ради. Він очолював ВРП протягом двох років і тепер продовжить виконувати ці обов’язки.