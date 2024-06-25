Політика

Грузію запросили на саміт НАТО
25 Червня 2024 10:20
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грузія, нато
Прапор Грузії / AP

Грузію запросили на майбутній саміт НАТО у Вашингтоні.

Про це на пресконференції повідомив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Джеймс О’Браєн, повідомляє Radio Liberty.

Зазначається, що запрошення надійшло попри ухвалення 3 червня в Грузії скандального і розкритикованого закону про “іноземних агентів”.

О’Браєн засудив законопроєкт правлячої партії “Грузинська мрія”, який деякі опоненти називають “російським законом”.

“Насильство проти опозиціонерів, насильство проти громадянського суспільства, московський закон про іноземних агентів, і очевидне рішення віддати новий порт китайській компанії несумісні з бажанням приєднатися до міжнародних організацій, заснованих США і ЄС”, – сказав О’Браєн.

Водночас О’Браєн заявив, що грузинський народ хоче інтеграції в ЄС і НАТО.

“Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що шлях, яким вони йдуть, і риторика, яку вони використовують щодо Заходу, несумісні з тим, чого хочуть 80 відсотків громадян Грузії, – сказав О’Браєн. – Ми намагаємося якомога чіткіше пояснити, що є спосіб відступити від шляху, який вони обрали”.

Усі країни-партнери НАТО були запрошені на саміт НАТО 9-11 липня у Вашингтоні, сказав О’Браєн, додавши, що ключовими пріоритетами саміту є “зміцнення альянсу, партнерство в Індо-Тихоокеанському регіоні та успіх України”.


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