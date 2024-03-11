Політика

Грузія вимагає від України видати їй урядовців часів президентства Саакашвілі

11 Березня 2024 16:16
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грузія, саакашвілі
Прапор Грузії / Фото: Getty Images

В уряді Грузії заявили, що врегулювання відносин з Україною “важливе і необхідне”, і наголосили на тому, щоб українська влада видала країні Зураба Адеішвілі, який з вересня 2022 року працює начальником Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора та заступника керівника Служби контррозвідки України Георгія Лорткіпанідзе. Ці обидва посадовці займали керівні посади у Грузії за часів президентства Міхеіла Саакашвілі.

Про це йдеться у заяві, яка опублікована на сайті грузинського уряду.

Зураб Адеїшвілі був грузинським міністром юстиції з 2008 до 2012 року. У Грузії Адеїшвілі звинувачують у незаконній конфіскації винного заводу, захопленні телекомпанії “Іберія”, викраденні Коби Давіташвілі й жорстокому насильстві над ним, тортурах вʼязнів і банкрутстві банку “Карту” та вбивстві Бута Робакідзе.

Також уряд Грузії просить видати ексначальника одеської поліції Георгія Лорткіпанідзе, якого звинувачують, зокрема, в допомозі Міхеілу Саакашвілі незаконно перетнути кордон. Лорткіпанідзе обіймав за президентства Сааакашвілі посаду заступника міністра внутрішніх справ Вано Мерабішвілі.

“Попри те, що прокуратура Грузії неодноразово зверталася до української сторони з проханням передати цих осіб, українська влада не виявила необхідної поваги до грузинської держави та не передала злочинців Грузії”, — йдеться у заяві.

Там також нагадали, що протягом останніх двох років Грузія непохитно заявляла про свою солідарність з Україною та українським народом і засуджувала військову агресію Росії і наголосили, що, крім того, держава надає “велику гуманітарну допомогу дружньому українському народу”.


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