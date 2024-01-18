Грузія – на першому місці в топі країн, де росіяни відкривають бізнес – Forbes

Грузія очолила топ країн, де 2023 року громадяни Росії відкривали власний бізнес, водночас до рейтингу також потрапили ще сім країн.

Про це повідомляє “Forbes Россия”.

Так, Грузія є одним із найпривабливіших напрямків для росіян. З лютого 2022 по лютий 2023 року громадяни Росії зареєстрували в Грузії 16 тис компаній – це в 2 рази більше, ніж за 27 попередніх років (7788 компаній). У 2023 році росіяни зареєстрували в Грузії 13 000 нових компаній.

На другому місці за популярністю у росіян Казахстан: за 2023 рік вони створили там 6100 компаній проти 3500 роком раніше.

Третє місце ділять Чорногорія і Вірменія, де було зареєстровано по 3400 юридичних осіб із російськими власниками. Остання була більш затребуваною у релокантів 2022 року: тоді громадяни РФ відкрили у Вірменії 7328 компаній.

У Чорногорії в рік початку війни росіяни заснували 2600 компаній.

Також росіяни реєстрували нові компанії в Сербії – близько 3000 проти 6000 у 2022 році. Переважно це салони краси, кав’ярні, нетворкінги, дитячі садки, книжкові магазини, косметичні виробництва та девелоперські фірми.

Як і раніше, затребувана Туреччина – близько 2750 компаній. Водночас загальна кількість бізнесів, зареєстрованих на росіян у цій країні, досягла 23 713 до кінця 2023 року.

Замикають топ ОАЕ – близько 1000 юросіб. Причому в більшості випадків громадяни просто перереєстровують тут уже готові бізнеси з Росії, уточнює видання.

Також 745 компаній було відкрито в Узбекистані – це на 20% менше, ніж роком раніше. Багато з них створено вихідцями з Узбекистану, які нещодавно отримали російські паспорти.